FPÖ wird weiter abgestraft

In Wien droht auch noch Konkurrenz durch den für Ibizagate verantwortlichen Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache.

Holt sich die SPÖ im Burgenland tatsächlich die Absolute, verliert die FPÖ wohl auch noch die Hälfte der Macht in den Landesregierungen. Denn abgesehen von der bisherigen rot-blauen Koalition im Burgenland ist sie derzeit nur noch in Oberösterreich - mit der ÖVP - in einer Koalition. In Niederösterreich hat die FPÖ noch dank Proporz einen Landesrat samt Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP - die allerdings über die Mandatsabsolute verfügt. Und in Wien gibt es noch drei nicht-amtsführende Stadträte der FPÖ.

Das Minus der Freiheitlichen fiel bei der burgenländischen Landtagswahl heute, Sonntag, mit rund 5,2 Prozentpunkten (laut Hochrechnungen) zwar etwas kleiner aus als bei der Nationalrats-, der Vorarlberg- und der Steiermark-Wahl im Vorjahr. Da hatte die FPÖ jeweils fast zehn Prozentpunkte eingebüßt. Dies liegt daran, dass der Stimmenanteil im Burgenland schon vorher deutlich kleiner war. Im Burgenland rasselte die FPÖ von 15,0 auf 9,8 Prozent hinunter. Was bedeutet, dass sich auch im Burgenland mehr als ein Drittel der Wähler des Jahres 2015 verabschiedet hat.

Erstmals seit 2013 ist die FPÖ bei der Landtagswahl jetzt wieder unter der Zehnermarke gefallen. Die Vorarlberger Freiheitlichen, die im Oktober auf 13,9 Prozent einbrachen, sind die Rote Laterne jetzt wieder los. In Niederösterreich und Tirol, wo die FPÖ 2013 unter die Zehner-Marke gerasselt war, hatte sie sich 2018 wieder auf rund 15 Prozent erholt.

In Wien und Oberösterreich noch knapp über 30 Prozent

Die Wiener Blauen müssen sich darauf einstellen, im Oktober den parteiinternen ersten Platz zu verlieren: Die 30,79 Prozent des Jahres 2015 werden sie nicht halten können. Auch in Oberösterreich liegt die FPÖ noch knapp über 30 Prozent. Denn auch dort wurde im Jahr 2015 gewählt - wo die Flüchtlingswelle den Freiheitlichen satte Gewinne zulasten von SPÖ und ÖVP bescherte.

In Oberösterreich brachte das der FPÖ auch den Einzug in die - seither schwarz-blaue - Landesregierung. Ob sie dort bleiben, wird sich 2021 zeigen, wenn die Oberösterreicher ihren Landtag wählen.

