Fischer unterstützt Rendi-Wagner, Lindner Doskozil

"Sie ist die gewählte Vorsitzende, und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, sie zu unterstützen und alles zu vermeiden, was unseren Erfolg beeinträchtigen könnte", so Fischer in einem Doppel-Interview mit Rendi-Wagner in der Sonntags-"Krone". Er stimme auch inhaltlich mit ihr überein und schätze sie als Person.

Ein Überblick, wer wen offen unterstützt:

Bisher hatte Fischer eine klare Empfehlung für die am Montag startende SPÖ-Mitgliederbefragung vermieden und Rendi-Wagner nur indirekt unterstützt ("Ich bin im Team Loyalität und Vernunft"). Für das "Team Loyalität" läuft er weiter auf: "Nach meinem Verständnis hat sie die Unterstützung all jener verdient, die an einem gemeinsamen Erfolg dieser Partei interessiert sind."

Lindner wird für Doskozil stimmen

Der oberösterreichische Landesparteivorsitzende Michael Lindner bestätigte hingegen am Sonntag gegenüber der APA, dass er bei der Befragung für Hans Peter Doskozil stimmen wird. Mit der Offenlegung seines Stimmverhaltens wolle er zur Beruhigung aufrufen sowie klarstellen, dass es um Größeres als Partei-Befindlichkeiten gehe. Lindner betonte: "Es ist jetzt keine Zeit für Experimente. Mit 11. Mai (Ende der Befragung, Anm.) und 3. Juni (Parteitag, Anm.) muss Ruhe einkehren. Die/der mit den meisten Stimmen bei der Befragung ist die/der Kandidat/in", so Lindner. "Deshalb erwarte ich mir auch vom dritten Kandidaten ein Bekenntnis zu diesem festgelegten Prinzip dieser Mitgliederbefragung", meinte er in Richtung Andreas Babler.

Michael Lindner Bild: VOLKER WEIHBOLD

Weiter keine offizielle Festlegung gibt es dagegen von Niederösterreichs SPÖ-Chef Sven Hergovich, der als Unterstützer des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil gilt. Er wisse zwar schon, wen er wähle, will das aber nicht sagen, so Hergovich in der "Presse am Sonntag"."Ich sehe mich als eine Art Flügel-Verbinder, daher habe ich auch eine besondere Verantwortung und gebe keine Empfehlung ab."

