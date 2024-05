Spitze der oberösterreichischen Feuerwehren für weitere 5 Jahre bestätigt

Am Mittwochnachmittag stellte sich die Spitze des Landes-Feuerwehrkommandos der Wiederwahl. 63 Wahlberechtigte stimmten dabei mehrheitlich für das bewährte Führungsteam um Landes-Feuerwehrkommandant Robert Mayer und -Stellvertreter Michael Hutterer. Während Mayer ohne Gegenkandidaten für seine Position antrat und 53 Stimmen auf sich vereinen konnte, setzte sich Hutterer gegen einen weiteren Kandidaten durch. Der Landes-Feuerwehrkommandant-Stellvertreter, der vor fünf Jahren gemeinsam mit Mayer ins Amt gewählt wurde, setzte sich mit 42 von 63 Stimmen durch. Wahlberechtigt sind die 18 Bezirks- und 50 Abschnitts-Feuerwehrkommandanten.

„Herzliche Gratulation an Feuerwehrpräsident Robert Mayer und Landes-Feuerwehrkommandant Stv. Michael Hutterer zur Wiederwahl. Bereits in den vergangenen fünf Jahren haben sie den Landes-Feuerwehrverband mit Zuversicht und Optimismus hochkompetent geführt, das unterstreicht auch die heutige Wiederwahl. Damit wissen wir unsere Feuerwehren auch in Zukunft in guten Händen“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer.

