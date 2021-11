Experten zweifeln am Effekt des Teil-Lockdowns

Szekeres geht davon aus, dass man "zusätzliche Kontaktbeschränkungen", etwa durch verstärktes Homeoffice, brauchen werde, um eine Wende zu schaffen. Szekeres sprach sich auch für eine Impfpflicht beim Gesundheitspersonal und für niedergelassene Ärzte aus.

"So wie es im Moment ausschaut, laufen wir Gefahr, dass es zu Triagen kommt", sagte Szekeres. Dann werde man in den Intensivstationen nur noch jene Menschen behandeln können, die die besten Überlebenschancen hätten. Für Szekeres ist vor allem das Vorantreiben der Impfkampagne das "Allerwichtigste im Moment".

Video: In der ORF-"Pressestunde" hat Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres erneut einen Impfappell an die Bevölerung gerichtet.

Letzteres sieht auch Oberösterreichs Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser so. Für Niedermoer ist der aktuelle Lockdown für Ungeimpfte nachvollziehbar. "Ich stehe dazu, dass man in dieser Situation einen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften machen muss. Ob es reichen wird, lässt sich aber noch nicht sagen", so Niedermoser. Wichtig werde sein, wie intensiv kontrolliert werde. Der grundlegende Fehler der Regierung sei, dass man mit der Reaktion auf die steigenden Infektionszahlen zu lange gewartet habe. "Das hätte man viel früher tun müssen, aber da hat man sich lange herumgeschwindelt", sagt Niedermoser.

Video: Bundesweiter Lockdown für Ungeimpfte

Groß sind die Zweifel am Effekt des Lockdowns für Ungeimpfte in der Corona-Ampel-Kommission. Laut einem internen Protokoll des Gremiums meinte etwa der Vertreter der Gesundheit Österreich GmbH, dass im Hinblick auf die derzeitige Situation "kaum merkliche Effekte" erzielt werden könnten bzw. die Maßnahmen wohl schwer umsetzbar seien. Ein großräumiges allgemeines Regime von Kontaktreduktionen sei vermutlich alternativlos. Auch der Vertreter der Medizin-Universitäten betonte, dass ein Lockdown für Ungeimpfte aus fachlicher Sicht nur einen geringen Effekt haben werde.

Video: Was ab Montag gilt

Konsens war in dem Gremium, dass der dritte Stich forciert werden sollte. Laut der Vertreterin der AGES gibt es mehr Impfdurchbrüche als erwartet primär in jener Altersgruppe, die von Jänner bis März erstmals geimpft wurde.

Eine Effektivitätsanalyse zeigt zudem, dass Personen nach dem vierten Monat (ab Abschluss der ersten Impfserie) einen Nachteil im Ausmaß eines 1,4 bis 1,5-fach höheren Infektionsrisikos haben. (wb)

