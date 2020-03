Alle Schüler dürfen schon ab Montag daheimbleiben

An den Oberstufenschulen wird ohnehin kein Unterricht mehr vor Ort stattfinden, an Volksschulen, AHS-Unterstufen und Neuen Mittelschulen (NMS) gelten alle Schüler, die nicht kommen, automatisch als entschuldigt. Das teilte das Bildungsministerium mit.

Am Montag und Dienstag findet an den Schulen für Unter-14-Jährige also noch grundsätzlich regulärer Unterricht statt. Dieser muss von den Kindern jedoch nicht besucht werden - eine Entschuldigung muss dafür nicht erbracht werden.

"Die Schulen werden geschlossen, der Unterricht geht weiter"

Am Mittwoch gibt es dann auch wie geplant keinen regulären Unterricht mehr. Schüler unter 14 Jahren ohne Betreuungsmöglichkeit daheim werden am Schulstandort betreut.

Nächste Woche stellen Schulen und Kindergärten ihren Betrieb bis nach Ostern weitgehend ein, mehrere Linzer Schulen werden bereits heute geschlossen. Eltern werden gebeten, ihre Kinder nach Möglichkeit zuhause zu betreuen. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

>> Bedeuten die Schulschließungen vorzeitige Ferien?

Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) hat dazu eine klare Botschaft: "Die Schulen werden geschlossen, der Unterricht geht weiter." Lehrer sollen bis zum Ende des regulären Unterrichts (in der Sekundarstufe 2 mit heute, in der Sekundarstufe 1 ab Mittwoch) Lernpakete zusammenstellen, die die Schüler zuhause durcharbeiten können. "Natürlich werden diese Portfolios für die Oberstufen akzentuierter sein", sagt Faßmann, es liege aber in der Schulautonomie, entsprechende Materialien zusammenzustellen.

Unterstützend werden vom Bildungsministerium über die Online-Plattform "Eduthek" Lernbeispiele angeboten, der ORF ändert zudem sein Programm.

>> Wer überprüft den Lernstoff?

Lehrer, Eltern und Schüler sollen auch in der schulfreien Zeit in engem Austausch stehen und sich über weitere Aufgaben austauschen. Zur Abgabe von Übungsbeispielen oder zum Ausleihen von Büchern aus der Schulbibliothek soll es in Einzelfällen Schülern auch möglich sein, kurzfristig in die Schule zu kommen, so Faßmann gestern.

>> Müssen bis Ostern angesetzte Schularbeiten und Tests, die entfallen, nachgeholt werden?

Nur in Ausnahmefällen: Schon jetzt gibt es für die Anzahl von Schularbeiten pro Schuljahr eine gewisse Bandbreite, in den Sprachen etwa müssen "zwei bis vier" stattfinden in Mathematik "drei bis fünf". Nachgeholt werden müssen Schularbeiten und Tests daher nur dann, wenn es "für die Beurteilung dringend nötig ist", heißt es aus dem Bildungsministerium. Es werde jedenfalls eine "faire Leistungsbeurteilung" geben, sagt Faßmann, neuer Stoff werde zuhause nicht bearbeitet.

>> Wird die Zentralmatura verschoben? Viele Maturanten stehen vor der Präsentation ihrer vorwissenschaftlichen Arbeit.

Die Verschiebung der Zentralmatura, die am 5. Mai beginnen soll, ist noch nicht fix. Die kommende Woche sei "entscheidend": Wenn sich durch die Schulschließungen die Corona-Infektionsraten senken lassen und absehbar sei, dass die Pause des regulären Unterrichts befristet bleibt, könne es beim bisherigen Termin bleiben, ansonsten wird verschoben.

>> An Volksschulen, in der Unterstufe sowie in Kindergärten soll es Journaldienste auch zur Betreuung geben. Wer darf seine Kinder auch weiterhin in diesen Einrichtungen betreuen lassen?

Grundsätzlich will die Regierung möglichst viele Kinder zuhause betreut wissen, um die Kontakte weitgehend einzuschränken, andererseits sollen aber gerade Eltern, "die etwa in Gesundheitsberufen oder im Sicherheitsbereich tätig sind", nicht zuhause bleiben, sondern werden im Kampf gegen das Virus in ihren Jobs benötigt. Eine formale Einschränkung des Zugangs zu Schulen und Kindergärten auf diese Berufsgruppen gibt es – vorerst – nicht: "Wenn jemand im Job unabkömmlich ist, wird diese Person ihr Kind in den Kindergarten oder in die Schule bringen", ließ Faßmann am Vormittag Spielraum.

Kanzler Sebastian Kurz (VP) kündigte später eine Regelung für Sonderurlaub von betreuenden Eltern an und appellierte an Unternehmen, Mitarbeiter mit Betreuungspflichten freizustellen.

>> Müssen alle Lehrer weiterhin in der Schule anwesend sein?

Nein. Die Ausgestaltung und Einteilung der Journaldienste überlässt Faßmann im Rahmen der Schulautonomie den Direktoren. Auf Lehrer, die eigene Kinder zu betreuen haben, soll Rücksicht genommen werden, und "es wird in dieser Ausnahmesituation keiner so genau auf die Uhr schauen, ob ein Lehrer nun zu kurz oder vielleicht zu lang da ist".

Video: Die Bundesregierung appelliert an jeden einzelnen, seinen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus zu leisten.

Weitere Artikel zum Thema:

>> Coronavirus - die aktuelle Nachrichtenlage im Liveblog:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.