Nehammer im "ZiB"-Interview gereizt: "Das ist nicht zum Lachen"

Es war die erste türkis-grüne Regierungsklausur, zu der Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 geladen haben. Die Stimmung im Hotel Schlosspark in Mauerbach sei gut gewesen, wurde den OÖN von Teilnehmern versichert. Allerdings blieben die konkreten Ergebnisse trotz langer Verhandlungsnacht überschaubar.

Innenpolitik Innenpolitik Sanduhr Die dünne Bilanz der Regierungsklausur von Lucian Mayringer Sanduhr

Präsentiert wurde die schon länger in der Warteschleife befindliche Reform der Umweltverträglichkeitsprüfungen. Dazu kommt eine Photovoltaik-Offensive. Schrittweise abgeschafft wird die geblockte Variante der Altersteilzeit. Das Anti-Korruptionspaket soll am Donnerstag nachgeliefert werden. Die inhaltlichen Details sind in diesem Artikel zusammengefasst.

Nach der Klausur war Bundeskanzler Nehammer am Mittwochabend zu Gast im "ZiB"-Studio. Gegenüber Interviewer Martin Thür zeigte sich der ÖVP-Parteiobmann angriffig. Der ORF-Moderator befragte Nehammer mehr als 20 Minuten lang über die bisherigen Ergebnisse der türkis-grünen Regierungsarbeit. Zunächst standen die Ergebnisse der Regierungsklausur in Mauerbach auf der Agenda. Auf die erwartbar kritischen Fragen ("Warum mussten die Deadlines für die Gesetze wiederholt verschoben werden?", "Was ist die große Leistung der Klausur?") reagierte Nehammer gereizt. In der Periode seien 1066 Gesetze beschlossen worden, und nun zähle man drei Gesetze auf, die noch nicht auf dem Tisch liegen. Die vergangenen drei Jahre seien "mehr als bewegt" gewesen, argumentierte Nehammer. "Wir mussten viele Dinge lösen, die mit dem Regierungsprogramm nichts zu tun hatten." Im Hinblick auf die Rekordbeschäftigung betonte der Kanzler: "Das ist harte politische Arbeit." Auch wenn lange angekündigte Reformen noch ausstünden, habe man bereits mehr erreicht, als man sich zu Beginn der Legislaturperiode vorgenommen habe, sagte Nehammer in der "ZiB2".

Sein Gegenüber Martin Thür war bei seinem ersten Interview mit dem Kanzler von dessen Angriffigkeit sichtlich überrascht. Mehrmals musste er seine Wortwahl verteidigen. So wollte Nehammer etwa von Thür wissen, warum er glaube, dass es bei der Novelle der Umweltverträglichkeitsprüfung nur "kleine Änderungen" gegeben habe. "Das waren die Worte der Klimaschutzministerin", verteidigte sich Martin Thür.

Neben Corona, Krieg und Teuerung hatte die Regierung 2022 auch mit einer neuen Migrationsbewegung zu kämpfen. Österreich legte daher sogar ein Veto gegen die Schengen-Erweiterung ein. Der frühere Innenminister setzte zu einer differenzierten Antwort an - und schien kaum zu bremsen. Als Thür nach zwei Minuten unterbrechen wollte und Nehammer das nicht zuließ, nahm Thür dies lächelnd zur Kenntnis. Das kommentierte der Kanzler mit einem "Das ist nicht zum Lachen“ kommentierte. Thürs Antwort: "Ich lache nicht".

Das komplette Interview sehen Sie hier:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper