Corona-Lage, Technische Uni, Altenheime: Kurz gibt Erklärung ab

Die Rede soll drei Schwerpunkte haben: Wirtschaft und Arbeit, Digitalisierung und Bildung sowie sozialer Zusammenhalt und zivilgesellschaftliches Engagement.

Die Kanzler-Rede im Livestream:

Pandemie-Prognose

Kurz wird bei seinem Auftritt wenig überraschend auf die Corona-Krise eingehen. Der Regierungschef will eine Prognose abgeben, wie sich die Pandemie im Herbst voraussichtlich entwickeln wird und wie der aktuelle Stand der Forschung bei Impfstoff und Medikamentenentwicklung ist. Kurz hatte zuvor gesagt, er rechne mit einer Rückkehr zur Normalität bis Sommer 2021. Zuvor aber erwartet er schwierige Monate. Die Sonderbetreuungszeit für Eltern soll bis Ende Februar 2021 verlängert werden.

Digital-Offensive

Als wichtigste Aufgabe im Herbst sieht man im Kanzleramt denn auch weiterhin die Bewältigung der Gesundheitskrise, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Gleichzeitig gelte es, "die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf Standort und Beschäftigung in Österreich bestmöglich abzufedern, den sozialen Zusammenhalt in Österreich zu stärken und die Chancen der Digitalisierung zu nutzen".

Der OÖN-Exklusivbericht, wonach in Linz eine neue Technische Universität mit digitalem Schwerpunkt geplant ist, wurde schon gestern vom Kanzleramt bestätigt. In seiner heutigen Rede wird Kurz das Projekt in Grundzügen vorstellen.

Im Bereich Wirtschaft und Arbeit wird es darum gehen, wie man in Österreich im Lichte der Corona-bedingten Weltwirtschaftskrise Arbeitsplätze schaffen kann, insbesondere in ökologischen Zukunftsbranchen, hieß es aus dem Kanzleramt. Corona habe durch Home-Office und Homeschooling auch gezeigt, dass die Digitalisierung rasch voranschreite. Nun gelte es, durch gezielte Investitionen in die Infrastruktur die Chancen für den Wirtschaftsstandort und das Bildungssystem bestmöglich zu nutzen.

"Pakt gegen die Einsamkeit"

Kurz will aber auch emotionale Folgen der Corona-Pandemie ansprechen. Dass es notwendig wurde, soziale Kontakte zu reduzieren, um Risikogruppen zu schützen, bringe die "Gefahr der Vereinsamung für weite Teile der Bevölkerung" mit sich. Es brauche daher Konzepte, um den sozialen Zusammenhalt und zivilgesellschaftliches Engagement auch in einer Krise zu stärken, so das Kanzleramt. Der sogenannte "Pakt gegen die Einsamkeit", soll auch Thema bei der Kurz-Erklärung sein.

Darüber hinaus soll der Bundeskanzler über internationale Zusammenarbeit und Krisenresilienz sprechen.

