Kurz-Erklärung von massiver Kritik an "Corona-Chaos" begleitet

Mit den nun bestätigten Plänen für eine Technische Uni in Linz und seiner Erwartung einer rascheren Eindämmung der Corona-Pandemie hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) wesentliche Teile seiner Erklärung, die er heute um 10.30 Uhr - zu sehen im Livestream auf nachrichten.at - im Kanzleramt hält, bereits vorweggenommen. Dennoch ließ er gestern noch weitere Details verlautbaren.

So will die Regierung mit den Ländern einen "Pakt ausarbeiten, wie wir Alterseinsamkeit effektiv bekämpfen", so Kurz. Im Fokus steht dabei die Frage von Besuchen in Alten- und Pflegeheimen im Herbst und Winter, wenn die Infektionszahlen wieder steigen. "Wir arbeiten an der Schaffung eines sicheren Umfeldes, um auch weiterhin Besuche und Kontakt zu ermöglichen." Ein Schlüssel könnten Schnelltests sein, die "in intensivem Kontakt mit Experten und Forschern" derzeit diskutiert werden.

Kurz reagiert damit auch auf immer lauter werdende Kritik am Management der Krise durch die Regierung. So steht etwa Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) etwa wegen des nach dem Spruch des Verfassungsgerichtshofs vorgelegten, neuen Covid-Maßnahmengesetzes weiter unter Beschuss. Und die Volksanwaltschaft verknüpft ihre Kritik mit den Vorgängen in Alten- und Pflegeheimen während des Lockdowns. Es habe viele Fälle gegeben, wo Bewohner nach Spitalsbesuchen oder Kontakten mit Angehörigen zu 14-tägiger Zimmerquarantäne verdonnert worden seien, heißt es. Die neue Verordnung Anschobers sehe wieder "keinerlei rechtsstaatliche Sicherheitsmechanismen als Korrektiv vor überschießenden Ausgangs- und Betretungsverboten vor".

Grünes Leibthema gekapert

Auch von Opposition und Juristen kommt Kritik, wonach die neuerliche Ermöglichung von Betretungsverboten überschießend sein könnte. Anschober will zur Beschwichtigung nächste Woche mit allen Klubchefs nochmals über die Verordnung sprechen. Neos und FPÖ halten ihn für "überfordert".

Diese Baustelle dürfte Kurz dem Regierungspartner überlassen, er kapert sich dafür in seiner heutigen Rede ein zutiefst grünes Thema und fordert eine Forcierung regionaler Lebensmittel.

"Um mit gutem Beispiel voranzugehen, wird die öffentliche Beschaffung umgestellt, um wieder stärker regional und saisonal einzukaufen." Kantinen von Polizei, Bundesheer, aber auch im Gesundheits- und Bildungsbereich sollen künftig mehr regionale Lebensmittel einkaufen. "Wenn die Österreicher 20 Prozent mehr regionale Lebensmittel kaufen, dann schafft das 46.000 neue Arbeitsplätze und 4,6 Milliarden Euro mehr regionale Wertschöpfung", so Kurz’ Rechnung. Und Österreich könne auch seine Abhängigkeit vom Ausland verringern.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at