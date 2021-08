"1G" ab Herbst möglich: Nur geimpft in die Disco

Nur vollständig geimpft in Discos oder Bars: Für Herbst denkt die Bundesregierung wieder an Verschärfungen für die Nachtgastronomie. "In Bereichen mit besonders hohem Ansteckungsrisiko" und wenn die Infektionszahlen weiter steigen, sei eine "1G-Regel" "vorstellbar und möglicherweise notwendig", teilten Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Wochenende mit.

Der Besuch der Nachtgastronomie wäre dann nur noch für vollständig geimpfte Personen bzw. Genesene mit einem "Auffrischungsstich" möglich. Wobei "Nachtgastronomie" nun definiert ist als "Betriebsstätten der Gastgewerbe, in denen mit einer vermehrten Durchmischung und Interaktion der Kunden zu rechnen ist". Darunter fallen laut Verordnung insbesondere Diskotheken, Clubs und Tanzlokale.

Hintergrund ist, dass offenbar junge Menschen verstärkt zur Impfung motiviert werden sollen. Kurz und Mückstein sprachen von einem "risikobasierten" Ansatz: "In der Nachtgastronomie haben wir die Situation, dass viele Ungeimpfte auf Geimpfte treffen. Daher gibt es hier ein besonderes Risiko von sogenannten Superspreader-Events. Diese gilt es möglichst zu verhindern." Aktuelle Prognosen zeigten, dass die Impfrate erhöht werden müsse, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden.

Video: 1-G-Regel für Nachtgastro möglich

Impftempo sinkt

Das Gesundheitsministerium wies am Sonntag 5.117.900 Personen mit vollständigem Impfschutz aus, das sind rund 57,3 Prozent der österreichischen Bevölkerung. Das Impftempo nahm weiter ab: In der vergangenen Woche wurden bundesweit im Schnitt 20.000 Impfungen pro Tag verabreicht. Der Großteil waren Zweit-Immunisierungen. Die Forderung nach einer "1G-Regel" war vergangene Woche zunächst vom Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) gekommen. Danach forderte SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner, den Zutritt zur Nachtgastronomie, zu Festivals und Sportveranstaltungen nur noch für vollständig Geimpfte zu erlauben.

Widerspruch kam am Sonntag vom Linzer SP-Bürgermeister Klaus Luger, der sich "nach wie vor unzufrieden mit der Vorgangsweise der Bundesregierung" äußerte: Es drohe "ein gefährlicher Alleingang und eine massive Ungerechtigkeit", wenn von der 3G-Regel abgegangen werde. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP), derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, sieht in der 1G-Regel dagegen "durchaus eine Variante". Ihm gehe es vor allem darum, noch die rund 20 Prozent Unentschlossenen bzw. Impfskeptiker zu überzeugen.

Über das weitere Vorgehen in Hackers Heimatstadt Wien wird am Dienstag entschieden. Wien hatte zuletzt Bestimmungen verordnet, die strenger sind als im Rest der Republik, etwa Mund-Nasen-Schutz in allen Geschäften. (bock)

