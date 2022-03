"Verräter spucken wir einfach wie eine Mücke aus"

Am 21. Kriegstag wandte sich der russische Präsident erneut an die Bevölkerung und erhob schwere Vorwürfe gegen den "kollektiven Westen". In seiner im Staatsfernsehen übertragenen Rede sprach Wladimir Putin davon, dass dieser die russische Gesellschaft spalten wolle, auf militärische Verluste und sozioökonomische Folgen spekuliere, eine zivile Konfrontation in Russland provoziere, um ein Ziel zu erreichen: "die Zerstörung Russlands". Dies werde nicht gelingen, erklärte Putin vor Ministern.

"Jedes Volk, und insbesondere das russische Volk, wird immer die wahren Patrioten von dem Abschaum und den Verrätern unterscheiden können, um diese einfach auszuspucken wie eine Mücke, die versehentlich in ihren Mund geflogen ist."

Er sei aber davon überzeugt, "dass eine solche natürliche und notwendige Selbstreinigung der Gesellschaft unser Land, unsere Solidarität, unseren Zusammenhalt und unsere Bereitschaft, auf alle Herausforderungen zu reagieren, nur stärken wird", sagte Putin.