BRüSSEL. Die EU hat in den vergangenen zehn Monaten mehr als eine Milliarde Impfstoffdosen exportiert. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern mit. "In der EU hergestellte Impfstoffe wurden in mehr als 150 Länder versandt." Die EU sei "der größte Exporteur von Covid-19-Impfstoffen". Und man habe die Impfstoffe stets fair mit dem Rest der Welt geteilt. "Wir haben genau so viel exportiert, wie wir für die EU-Bürger bereitgestellt haben", sagte von der Leyen.

BUKAREST. Rumänien gehört EU-weit zu den Ländern mit der dramatischsten Corona-Lage. Nur rund 30 Prozent der Bevölkerung sind bisher vollständig geimpft. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1500. Die Lage ist mittlerweile derart kritisch, dass die Regierung gebeten hat, dass Covid-Intensivpatienten im Ausland behandelt werden.