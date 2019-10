Syrien warnt die Türkei vor Einmarsch und bietet den Kurden Hilfe an

"Alle Vorbereitungen für den Einsatz sind abgeschlossen", teilte das türkische Verteidigungsministerium gestern wild entschlossen mit.

Syrien hat seinen Nachbarn Türkei einmal mehr vor einer Offensive gewarnt. Syrien werde sein Territorium verteidigen und keine Besetzung der "syrischen Erde" akzeptieren, stellte Vize-Außenminister Al-Makdad unmissverständlich klar. Es ist das erste Mal, dass sich die syrische Regierung zu der geplanten türkischen Offensive äußert.

Heftige Kritik an Trump

Al-Makdad rief die Kurden zudem auf, an die Seite der Regierung in Damaskus zurückzukommen und sich nicht "selbst in die Hölle zu stürzen", nachdem die Kurden von den USA im Stich gelassen worden seien. Der Kommandant der von Kurden dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Maslum Abdi, blieb zunächst vage. Er teilte aber mit, dass eine Partnerschaft mit Syriens Präsident Baschar al-Assad eine mögliche Option sei.

In Washington wurde inzwischen in den Reihen der Republikaner die Kritik an US-Präsident Donald Trump wegen des US-Truppenabzugs von der türkisch-syrischen Grenze immer lauter. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, warnte, ein "überstürzter Abzug von US-Truppen aus Syrien würde nur Russland, dem Iran und dem Assad-Regime zugutekommen". Auch der einflussreiche republikanische Senator Lindsey Graham – ansonsten ein treuer Verbündeter des US-Präsidenten – sprach von einem drohenden "Desaster" für die US-Außenpolitik. Er kritisierte, dass die kurdischen Verbündeten der USA "im Stich gelassen" werden.

Trump konterte einmal mehr über sein Lieblingsmedium Twitter: Den Kurden, die "besonders" und "wunderbare Kämpfer" seien, werde weiter mit Waffen und Geld geholfen, erklärte Trump.

Der jetzt stündlich erwartete Einsatz der Türkei richtet sich gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), die für die USA im Kampf gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) einer der wichtigsten Verbündeten waren. Ankara stuft die YPG-Miliz wegen ihrer Nähe zur kurdischen Arbeiterpartei (PKK) hingegen als "Terrororganisation" ein. Seit 2016 ist die Türkei bereits zwei Mal gegen die YPG-Miliz in Nordsyrien vorgegangen.

Die schier ewige Tragödie der Kurden

Der Verrat ist eine Konstante der kurdischen Geschichte. Immer wieder bedienen sich Groß- und Regionalmächte in ihren geopolitischen Machtkämpfen dieser weltweit größten staatenlosen Bevölkerungsgruppe, um sie nach Erreichen ihrer Ziele in der strategisch wichtigen Region fallenzulassen.

Der kurdische Spruch, man habe keine Freunde außer den Bergen, ist Ausdruck dieser leidvollen Erfahrung.

So war es nach dem Ersten Weltkrieg, als ihnen ein eigener Staat in Aussicht gestellt wurde, aus dem nichts wurde.

Oder im Kampf gegen Saddam Hussein, als die US-Regierung die Kurdenkämpfer zur Rebellion ermutigte und sie dann alleinließ, als der irakische Diktator mit Chemiewaffen 1988 Tausende Zivilisten ermordete.

Und nun wieder: US-Präsident Trump lässt sie in Syrien fallen.

