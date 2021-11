Schallenberg über neue deutsche Regierung: "Freue mich auf Zusammenarbeit"

"Ich vertraue auf Basis des Regierungsprogramms darauf, dass der deutsche Kurs fortgesetzt wird, wenn es beispielsweise um die Zukunft der Westbalkanstaaten in der EU oder die strategische Ausrichtung in den transatlantischen Beziehungen geht", so Schallenberg laut einer Mitteilung vom Donnerstag.

Er hob besonders die außenpolitischen Ziele der künftigen deutschen Koalition hervor: "Im Regierungsprogramm der neuen Koalition begrüße ich vor allem das klare Bekenntnis zum Stabilitäts- und Wachstumspakt, zum Multilateralismus und das fortgesetzte Bekenntnis zur Sicherheit Israels als Staatsräson. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit der neuen deutschen Bundesregierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz."

Die drei deutschen Parteien SPD, FDP und Grüne hatten am Mittwoch in Berlin den Abschluss ihrer Koalitionsverhandlungen verkündet und den Vertrag präsentiert.