Polen führt Ausgangsbeschränkung wie in Österreich ein

Ansammlungen von mehr als zwei Personen seien nicht mehr erlaubt, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Dienstag in Warschau. "Wir kaufen uns damit Zeit. Für uns alle, für die bessere Vorbereitung der Gesundheitsversorgung und das Bereitstellen von mehr Krankenhausplätzen." Die Bürger seien verpflichtet, in ihren Wohnungen zu bleiben, betonte Gesundheitsminister Lukasz Szumowski. Ausnahmen sollen wie in Österreich nur für den Weg zur Arbeit, zum Arzt und zum Einkaufen gelten. Auch Spaziergänge seien weiterhin erlaubt. Morawiecki appellierte an die Bürger, die öffentlichen Verkehrsmittel zu meiden, damit das Ansteckungsrisiko möglichst niedrig bleibe für diejenigen, die mit Bus oder Bahn zur Arbeit fahren müssten. Die Regelungen sollen ab sofort bis zum 11. April gelten.

Polen hatte bereits in der vorvergangenen Woche das öffentliche Leben praktisch stillgelegt. Bildungseinrichtungen, Restaurants sowie die meisten Läden mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften, Drogerien und Apotheken haben geschlossen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es derzeit 774 nachgewiesene Coronavirus-Fälle und acht Todesopfer.

