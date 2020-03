Maduro beschimpft Trump nach US-Klage

"Du bist ein Widerling, Donald Trump!", sagte Maduro in der Nacht auf Freitag in einer TV-Ansprache.

In seinen Tiraden bezeichnete er den US-Präsidenten zudem als "rassistischen Cowboy" und "erbärmliches menschliches Wesen". Das auf ihn ausgesetzte Kopfgeld in der Höhe von 15 Millionen Dollar nannte Maduro eine Wildwest-Methode des 19. Jahrhunderts. "Sie führen internationale Beziehungen wie ein New Yorker Mafia-Erpresser", schimpfte er an Trump gerichtet.

US-Justizminister Bill Barr sagte, Maduro und weitere Führungsmitglieder in Caracas hätten mehr als 20 Jahre lang mit der FARC-Guerilla in Kolumbien kooperiert – mit dem Ziel, tonnenweise Kokain in die USA zu schmuggeln. "Das Maduro-Regime ist voller Korruption und Kriminalität", sagte Barr.

