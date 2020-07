Israel: Ruf nach neuem Lockdown

"Wir müssen meiner Ansicht nach jetzt eine Sperre umsetzen, für zehn bis 20 Tage, um danach Erleichterungen zu ermöglichen", sagte Steinitz. In Kroatien gilt ab heute, Montag, die Maskenpflicht in Geschäften und im Gastgewerbe. Der Minister sprach sich dafür aus, dass die Bürger das Haus nur verlassen können, um zur Arbeit zu gehen oder um Lebensmittel oder Medikamente einzukaufen. "Wir kommen vermutlich sowieso dorthin, also besser früher als später", sagte er.

Nach Protesten gegen die Corona-Politik hat Regierungschef Netanyahu unterdessen finanzielle Soforthilfen für Israelis angekündigt, die durch die Pandemie ihre Lebensgrundlage verloren haben. "Wir drücken auf den Knopf und das Geld ist in ein paar Tagen auf den Konten", sagte er. Zunächst sollen Selbstständige bis zu 1.924,31 Euro erhalten. Es soll auch Hilfen für Arbeiter geben.