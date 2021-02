Hälfte der Südafrikaner war infiziert

Etwas mehr als die Hälfte aller Südafrikaner könnte bereits mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein. Das sagte Adrian Gore, Chef von "Discovery", dem größten privaten Gesundheitsversicherer im Land, gestern.

Dabei sind die Provinzen offensichtlich recht unterschiedlich betroffen. Die private Blutspendeorganisation "South African National Blood Service" geht davon aus, dass in der Provinz Ostkap bereits 63 Prozent der Bevölkerung infiziert waren – und in der Provinz KwaZulu-Natal 52 Prozent.

Auch die Zahl der Todesfälle liegt in Südafrika deutlich höher als bisher angenommen: Laut Schätzung von Discovery-Chef Gore sind rund 90 Prozent der 140.000 zusätzlichen Todesfälle seit Mai 2020 auf eine Covid-19-Erkrankung zurückzuführen.

Damit wären mehr als 120.000 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben und nicht 48.500, wie aus den offiziellen Daten der Behörden hervorgeht. Südafrika ist das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land Afrikas – es verzeichnet ein Drittel aller registrierten Infektionen und die Hälfte aller Covid-Todesfälle des Schwarzen Kontinents.

Biontech wirkt auch bei Mutation

Der Biontech-Impfstoff schützt einer aktuellen Untersuchung zufolge wahrscheinlich auch vor der südafrikanischen Virusvariante – allerdings ist die Zahl der dagegen gebildeten Antikörper wohl geringer. Das berichten Wissenschafter im "The New England Journal of Medicine". Für die Schutzwirkung eines Impfstoffes ist nicht allein die Menge der gebildeten Antikörper wichtig, das Immunsystem zeigt nach einer Impfung weitere schützende Reaktionen, etwa die Bildung von T-Zellen.