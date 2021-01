"Fluchtgefahr": Assange muss in Haft bleiben

Es bestehe "Fluchtgefahr", sagte Richterin Vanessa Baraitser. Erst am Montag hatte sie entschieden, dass der 49-Jährige nicht an die USA ausgeliefert werden dürfe, weil es die Sorge gebe, dass er Suizid begehen könne. Washington will dagegen in Revision gehen.

Assange hatte vor rund zehn Jahren über seine Enthüllungsplattform WikiLeaks Hunderttausende geheime US-Berichte und diplomatische Depeschen veröffentlicht, die er von Informanten bekam. US-Ermittlern zufolge gilt der gebürtige Australier damit als Staatsfeind. Für seine Anhänger ist er dagegen ein Held, der Machtmissbrauch sowie Fehlverhalten der USA in den Kriegen in Afghanistan und im Irak aufgedeckt hat.

