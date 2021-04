Ein historischer Umbruch in Kuba: Die Castro-Ära geht endgültig zu Ende

Es ist der endgültige Schlusspunkt hinter einer Epoche, die schon seit Jahren schleichend ihrem Ende zugeht: Kuba verabschiedet sich beim Parteitag der Kommunistischen Partei ein für alle Mal von der Castro-Ära.

Es wird erwartet, dass Raúl Castro bei dem bis Montag dauernden Treffen den Posten des Parteichefs abgibt. Diesen hatte er von seinem älteren Bruder Fidel übernommen, der 2016 nach schwerer Krankheit starb. Erstmals seit ihrer Gründung im Jahr 1965 – sechs Jahre nach dem Sieg der Revolution – dürfte die einzige in dem Karibikstaat zugelassene Partei künftig also nicht mehr von einem Castro angeführt werden. Die beiden Brüder hatten gemeinsam mit Che Guevara, der schon 1967 starb, in den 1950ern den Guerillakrieg gegen das von den USA abhängige Batista-Regime angeführt und waren 1959 siegreich in Havanna eingezogen.

Es ist ein schleichender Machtwechsel: Der heute 89-jährige Raúl Castro gab bereits vor drei Jahren das Amt als Präsident an Miguel Díaz-Canel weiter. Dieser setzt den politischen Kurs Kubas vorerst fort und versucht die Krise der Wirtschaft nur durch kleinere Öffnungsschritte zu lindern. Nach außen hin gibt sich der 60-Jährige aber modern. Regelmäßig präsentiert er sich auf Twitter und Youtube. Beobachter sind sich nicht einig, welchen Weg Kuba künftig einschlagen wird.

Der starke Mann im Hintergrund

Denn als der eigentliche starke Mann gilt General Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, der frühere Schwiegersohn Raúl Castros: Er regiert de facto einen Großteil der Wirtschaft als Chef des vom Militär aufgebauten Konglomerats GAESA, das unter sich die wichtigsten Staatsunternehmen etwa in der Touristik und im Einzelhandel versammelt. Ohne seine Zustimmung können die dringend nötigen Reformen nicht umgesetzt werden. Doch das Volk will nicht mehr warten: Die Wirtschaftskrise, der Mangel an offener Diskussion und die Unterdrückung der Opposition lassen den Widerstand wachsen.