Donald Trump gegen TikTok und WeChat: Neuer Streit mit China

US-Präsident Donald Trump macht mitten in der Coronakrise im Handelsstreit mit China eine neue Front auf. Nach Strafzöllen in Milliardenhöhe verbietet Trump wegen Sicherheitsbedenken per Dekret Transaktionen mit zwei der größten in den USA tätigen IT-Konzernen der Volksrepublik: ByteDance, dem Eigner der vor allem bei Jugendlichen beliebten Video-App TikTok, und dem WeChat-Betreiber Tencent.

Die Anordnungen treten in 45 Tagen in Kraft. Das chinesische Außenministerium konterte umgehend: Die Interessen chinesischer Firmen würden verteidigt, sagte ein Sprecher. "Die USA müssen mit den Folgen leben." Konkrete Maßnahmen wurden nicht genannt.

Bisher hatte Trump, der sich mitten im Wahlkampf befindet, vor allem gegen TikTok Stimmung gemacht. Die App, auf der Nutzer kurze Videofilme teilen, sei eine "erhebliche Bedrohung", weil sie Daten von US-Nutzern sammle und China darauf Zugriff habe, lautet der Vorwurf. Doch nun nimmt sich der US-Präsident mit Tencent Asiens zweitwertvollsten Konzern nach dem chinesischen Online-Händler Alibaba mit einer Marktbewertung von 686 Milliarden Dollar (579,25 Mrd. Euro) vor.

OÖN-TV: Ultimatum für TikTok und WeChat

Zu dem Internet-Giganten gehören nicht nur Whatsapp-Rivale WeChat und Bezahldienst WeChat Pay, die aus dem Leben vieler Chinesen nicht mehr wegzudenken sind. Tencent hält unter anderem fünf Prozent am US-Elektroautokonzern Tesla, zwölf Prozent an der Snapchat-Mutter Snap und ist am Musikstreaming-Dienst Spotify und dem weltgrößten Musiklabel Universal Music beteiligt.

"Bruch in der digitalen Welt"

IT-Experte James Lewis vom Center for Strategic and International Studies ist sicher: "China wird Vergeltung üben." Er sieht eine neue Dimension in dem Streit der Großmächte: "Dies ist ein Bruch in der digitalen Welt zwischen den USA und China." US-Unternehmen wie Apple haben eine große Marktpräsenz in der Volksrepublik. Bestimmte Dienste von Google und Facebook sind aber in China bereits gesperrt und die US-Regierung warnt seit Jahren vor einem Einsatz des chinesischen Netzwerkausstatters Huawei in 5G-Netzen.

