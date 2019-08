Der Amazonas brennt unter Brasiliens Präsident

Die Zahl der Waldbrände in Brasilien hat in den ersten acht Monaten des Jahres drastisch zugenommen. Das staatliche brasilianische Weltraumforschungsinstitut "INPE", teilte am Montag mit, dass zwischen Jänner und August, 72.843 Feuer ausbrachen. Im Vergleich: im gesamten Jahr 2018 waren es 39.759 Brände. Zuletzt gab es in Brasilien Streit um das Ausmaß der Abholzung. Der "INPE" Chef wurde nach der Publikation der offiziellen Daten entlassen. Die Regierung des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro warf der Behörde vor, die Zahlen künstlich aufgebläht zu haben. Bolsonaro zweifelt den Klimawandel an und ist ein Freund der Agrarindustrie. Umweltschützer werfen ihm vor, mit seinen Aussagen gegen den Umweltschutz, Holzfäller, Bergleute und Bauern zum Raubbau am Amazonaswald zu ermutigen. In einer gemeinsamen Mitteilung in der Nacht zu Montag (Ortstzeit) kritisierten die Regionalregierungen von neun Bundesstaaten die "illegale wirtschaftliche Betätigung" in der Amazonasregion und kündigten an, künftig direkt mit den Geberländern des Amazonas-Fonds verhandeln zu wollen.

So viele Waldbrände wie in Brasilien gab es in diesem Jahr nirgendwo sonst in der Region. Mehr als 26.000 Brände wüteten in Venezuela, rund 16.000 waren es in Bolivien.