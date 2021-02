Außer Haft droht Nawalny auch eine saftige Geldstrafe

Das russische Regime lässt nichts unversucht, um den bekannten Oppositionspolitiker Alexej Nawalny zu diskreditieren. Im umstrittenen Beleidigungsprozess gegen den Kreml-Kritiker fordert die Anklage nun eine Geldstrafe von umgerechnet knapp 11.000 Euro.

Nawalny wird vorgeworfen, einen Weltkriegs-Veteranen als "Verräter und korrupten Lakaien" verleumdet zu haben. Der ehemalige Rotarmist hatte im vergangenen Jahr für Verfassungsreformen geworben, die es Präsidenten Wladimir Putin ermöglichen, nach 2024 für zwei weitere Amtszeiten zu kandidieren.

Nawalny, der kürzlich in einem anderen Verfahren bereits zu fast drei Jahren Haft verurteilt wurde, hat die Vorwürfe als politisch motiviert zurückgewiesen. Mit dem Prozess solle seinem Ruf geschadet werden. Das Urteil ist für Samstag angekündigt. An dem Tag will Nawalny auch gegen seine Inhaftierung in Berufung gehen.

Kreml zeigt Nawalnys "Villa"

Unterdessen bemüht sich der Kreml weiter verzweifelt, den Schaden zu begrenzen, den der Oppositionspolitiker zuletzt mit seinem Enthüllungsvideo über Wladimir Putins Palast, den er sich offenbar am Schwarzen Meer erbauen ließ, angerichtet hat. Allein auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nawalny haben in den vergangenen vier Wochen mehr als 112 Millionen Menschen die imperialistische Einrichtung aus Gold und Marmor bestaunt. Putins Beteuerungen, der Protzbau gehöre nicht ihm, kosteten den Russen jedoch nur einen Lacher.

Nun schlägt der Kreml mit ebenfalls einem Video zurück: Unter dem Titel "Das deutsche Leben Nawalnys" zeigte das russische Staatsfernsehen den angeblichen Luxus, den der Oppositionspolitiker genossen haben soll, während er sich von dem Attentat mit dem Nervengift Nowitschok erholte. Doch die Wirkung blieb aus. Im Gegenteil: Der Kreml erntete in den sozialen Medien nur Spott. Die am Esstisch in der angeblichen Villa Nawalny präsentierte Weinflasche entpuppte sich als Schnäppchen um 2,50 Euro. Und auch die Besitzer der deutschen Villa zeigten sich empört. Sie erstatteten bereits Anzeige bei der deutschen Polizei wegen illegalen Filmaufnahmen.

