WHO-Experten erforschen Virus-Ursprung

Die 13 Experten wurden von Behördenvertretern in Schutzanzügen empfangen und mussten einen Corona-Test absolvieren. Anschließend wurden sie in ein Hotel eskortiert, wo sie ihre zweiwöchige Quarantäne absolvieren. Zwei Wissenschafter waren in Singapur wegen positiver Corona-Befunde am Besteigen der Maschine nach Wuhan gehindert worden.

Ursprünglich war der Beginn der Mission bereits vergangene Woche geplant gewesen. Fehlende Genehmigungen von chinesischer Seite verzögerten den Start jedoch.

Unterdessen meldete das Reich der Mitte den ersten Corona-Todesfall seit acht Monaten. Mit strikten Maßnahmen wie der Abriegelung ganzer Städte und Regionen sowie Massentests hatte das Land das Infektionsgeschehen bis zum Frühjahr zunächst unter Kontrolle gebracht. In den vergangenen Wochen stiegen die Infektionszahlen jedoch insbesondere im Norden des Landes wieder an.

Am Donnerstag wurden 138 Neuinfektionen gemeldet – der höchste Anstieg binnen eines Tages seit März 2020. Hauptbetroffen ist die Provinz Hebei, wo die Regierung gleich mehrere Städte mit insgesamt rund 23 Millionen Einwohnern abgeriegelt hat.

Andere Impfstrategie

Während etwa in Europa zuerst die älteren Menschen geimpft werden, geht China auch hier einen anderen Weg. Im Reich der Mitte werden zuerst die 18- bis 59-Jährigen geimpft. China setzt vier chinesische Impfstoffe ein. Bisher haben bereits knapp zehn Millionen Chinesen die erste Impfdosis erhalten.

