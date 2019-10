"Tetris-Challenge" erobert das Netz

Unter dem Hashtag #TetrisChallenge finden sich alleine auf der Fotoplattform Instagram mehr als 10.000 Einträge. Was steckt dahinter? Gepostet werden beeindruckende Bilder, die das Innenleben von Feuerwehr-Fahrzeugen, Krankenwagen oder Polizeiautos zeigen. Die Einsatzkräfte legen dafür ihre komplette Ausrüstung auf dem Boden auf und lassen sich damit aus der Luft fotografieren. In Anlehnung an das beliebte Computerspiel "Tetris", bei dem man Bausteine aneinander reihen muss, wird das Equipment ordentlich in Reih und Glied aufgelegt.

Die beeindruckendsten Bilder der "Tetris-Challenge":

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.