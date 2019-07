Polizei warnt vor Alligatoren im Drogenrausch

Durch Crystal Meth verunreinigtes Wasser ist für die Abwasserbehörde in Tennessee ein Thema. Auch die Polizei beschäftigt sich nun damit. Man lege Wert darauf, nur gründlich gesäubertes Wasser aus den Teichkläranlagen in die Flüsse zu leiten, aber die Abwasserbehörde ist nicht wirklich auf Meth vorbereitet, so die Polizeibehörde. Fließe das verunreinigte Wasser weiter bis zum Fluss Shoal Creek in Alabama, könnten dort auch Alligatoren mit den Methrückständen in Kontakt kommen. Die Polizei forderte die Bürger daher auf, Drogen und verschreibungspflichtige Medikamente zur Entsorgung lieber auf die Reviere zu bringen. Auch Enten, Gänse und andere Vögel halten sich in den Kläranlagen auf und sind dadurch von den Drogen im Wasser betroffen.

