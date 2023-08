Klimaaktivisten blockierten BMW-Fabrik in den Werksferien

In den Betriebsferien ruht auch bei BMW in Bayern die Arbeit.

Die Aktion habe keinerlei Auswirkungen auf die Produktion gehabt, da das Werk diese Woche Werksferien habe und die Fertigung ruhe, sagte ein Firmensprecher. Laut Polizei beteiligten sich an den Aktionen auf mehreren Straßen in aller Früh 40 Aktivisten. Sie wurden in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung.

Die Letzte Generation hatte angedroht, vor und während der Auto- und Verkehrsmesse IAA "München wochenlang zur Protesthochburg" zu machen: Die Aktionen in Regensburg seien ein Vorgeschmack darauf, was München ab kommendem Donnerstag (24. August) erwarte, teilte die Gruppe mit.

