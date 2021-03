Heute ist St. Patrick's Day! Weltweit erstrahlen Sehenswürdigkeiten in Grün

Bereits seit 2010 beteiligten sich Städte in aller Welt an der irischen Tradition und ließen etwa die Oper in Sydney oder den schiefen Turm von Pisa ergrünen. Auch auf der Insel selbst wird die Nationalfarbe am 17. März nicht zu übersehen sein - unter anderem bei einer Lichtershow in Dublin mit Hunderten Drohnen.

Wegen der Pandemie müssen die Iren heuer allerdings erneut weitgehend auf virtuelle Feiern ausweichen. Die traditionellen Paraden in Dublin und Belfast wurden zum zweiten Mal in Folge abgesagt.

Queen Elizabeth II. beglückwünschte das Nachbarvolk zu seinem Ehrentag und erinnerte an ihren Besuch im Mai 2011. "Uns verbinden Familien, Freundschaft und Zuneigung - das Fundament unserer Partnerschaft, das heute noch genauso wichtig ist wie vor zehn Jahren", hieß es in einer Mitteilung der 94-Jährigen.

Am 17. März jährt sich der Todestag des heiligen Patrick (um 385-461), der im 5. Jahrhundert an der Verbreitung des christlichen Glaubens auf der "Grünen Insel" beteiligt war. Irische Auswanderer brachten die Feiern zu Ehren ihres Nationalheiligen auch in die USA. Inzwischen gibt es am St. Patrick's Day in vielen Ländern Umzüge.

Lichtershow in Dublin mit Drohnen Bild: PAUL FAITH (AFP)