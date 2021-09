Corona: Tausende Menschen bei Demo gegen 3G-Regel in Triest

Die Demonstranten defilierten durch die Innenstadt und skandierten Slogans gegen die 3G-Pflicht, die sie als "Erpressung" bezeichneten. "Kein Grüner Pass, keine Apartheid" war auf zwei großen Transparenten zu lesen. Das gesamte Stadtzentrum wurde von den Demonstranten blockiert. Einige Demonstranten verglichen die Gesundheitsmaßnahmen mit "verkapptem Faschismus", andere riefen Slogans gegen Premierminister Mario Draghi.

Mehrere Demonstrationen geplant

Nach Angaben der Organisatoren nahmen 20.000 Menschen an der Demonstration teil, eine der größten der letzten Jahre in der ehemaligen habsburgischen Hafenstadt. Als der Protestzug vor dem regionalen Sitz der öffentlich-rechtlichen TV-Anstalt RAI vorbeikam, hielten die Demonstranten und skandierten Slogans gegen die Medien.

Mit dem Grünen Pass wird nachgewiesen, dass der Inhaber gegen Covid-19 geimpft ist, in den vergangenen 48 Stunden negativ getestet wurde oder ob er kürzlich von der Krankheit genesen ist. Derzeit muss der Pass bereits in den Innenräumen von Restaurants, in Kinos oder Sportstadien, in Intercity-Zügen, Bussen und auf Inlandsflügen vorgelegt werden. Es gilt außerdem eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal, sowie für die Mitarbeiter von Seniorenheimen.

Gegen die verpflichtende Einführung des Grünen Passes sind am Samstag Proteste in mehreren italienischen Städten geplant. Die größte davon ist auf dem Lateranplatz in Rom geplant.