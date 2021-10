Dörfer vor der Linse: Hallstatt ist in den sozialen Medien weltweit auf Platz vier

Mehr denn je hat die Corona-Pandemie die Sehnsucht der Menschen nach Reisen geweckt. Das britische Unternehmen Uswitch hat nun ausgewertet, welche Dörfer sich in den sozialen Medien großer Beliebtheit erfreuen.

Unter die Lupe genommen wurden Orte zwischen 500 und 2500 Einwohnern, deren Hashtags und Pins auf den Plattformen Instagram und Pinterest zusammengezählt wurden. Daraus entstand eine Rangliste:

1. Oia, Griechenland: Das Küstendorf an der nordwestlichen Spitze der Insel Santorin zeichnet sich durch seine in die Klippen geschlagenen, gekalkten Häuser aus. In dem Dorf leben rund 700 Einwohner, es hat eine Größe von gerade einmal zehn Quadratkilometern. In den sozialen Medien erreicht es mehr als 1,6 Millionen Auftritte.

2. Halong Bay, Vietnam: Die Bucht ist für smaragdgrünes Wasser und Tausende Kalksteininseln bekannt und zählt 1,1 Millionen Auftritte.

3. Göreme, Türkei: Die Landschaft der Gemeinde wird geprägt durch markante Tuffsteinformationen, die teilweise ausgehöhlt sind, die sogenannten Feenkamine. Das bringt 1,1 Millionen Erscheinungen in den sozialen Medien.

4. Hallstatt: 800.000 Erscheinungen auf Instagram und Pinterest zählt die Marktgemeinde, deren Häuser und Gassen aus dem 16. Jahrhundert stammen.

Hinter Hallstatt folgen auf den weiteren Plätzen der Uswitch-Rangliste Mission Beach in Australien, Wanaka in Neuseeland, Vernazza in Italien, Shirakawa-go in Japan, Tobermory in Schottland und Furnas auf den Azoren.