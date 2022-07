Schaden in Millionenhöhe: Großbrand nach Auftritt von DJ Ötzi

Stattgefunden hat die Feier in Gammertingen am Firmengelände des Unternehmers, wo rund 1,5 Millionen Reifen gelagert waren. Geladen waren mehr als 250 Gäste, darunter auch Schlagersänger DJ Ötzi als Stimmungsmacher. Kurz nach dessen Auftritt wurde ein Feuerwerk gezündet, das vermutlich das folgenschwere Ende der Hochzeitsnacht einläutete. Laut Polizei sei es naheliegend, dass dadurch ein Reifenstapel in Brand gesetzt wurde.

Es dauerte in der Folge nicht lange, bis das komplette Firmengelände in Flammen stand. 380 Feuerwehrleute waren die ganze Nacht im Einsatz, um den Brand zu löschen. Für vier Gäste endete die Feier im Krankenhaus, sie erlitten eine Rauchgasvergiftung. Der Sachschaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt.

DJ Ötzi selbst kam glimpflich davon. Als das Feuer ausbrach, hatte der Entertainer die Hochzeitsfeier bereits verlassen.