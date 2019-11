Rod Stewart liebt seine Modelleisenbahn 

Der britische Rockstar Rod Stewart ist ein leidenschaftlicher Modelleisenbahner. Wie er in einem Interview nun gestand, besitzt der 74 Jahre alte Brite eine riesige Anlage auf dem Dachboden seines Hauses in Los Angeles, an der er mehr als 20 Jahre lang gebastelt habe.

"Ein Auge fürs Detail, extremes Detail, das ist von größter Bedeutung", sagte Stewart dem britischen Magazin "Railway Modeller". Seine Anlage mit dem Namen "Grand Street and Three Rivers City" ist ein monumentales Werk mit Hochhäusern, geschäftigen Straßen und Hügeln im Hintergrund, die an eine nordamerikanische Großstadt in den 1940er-Jahren erinnert.