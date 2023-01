Prinz Harry will keinesfalls zurück zu den Royals

Eine entsprechende Frage des Journalisten Anderson Cooper beantwortete der 38-Jährige mit einem entschiedenen "Nein", wie in einem Ausschnitt eines Interviews des Senders CBS zu sehen ist. Das Interview soll am kommenden Sonntag, nur zwei Tage vor der geplanten Veröffentlichung der Memoiren Harrys, mit dem Titel "Spare" ausgestrahlt werden. In einem weiteren Clip erhebt der Prinz schwere Vorwürfe gegen den Palast. Demnach wurden Journalisten mit Negativ-Informationen über ihn und seine Frau Meghan (41) gefüttert, Bitten des Paares um Gegendarstellungen zu Presseartikeln seien von der Königsfamilie aber stets abgelehnt worden.

