Hollands König Willem-Alexander immer öfter in der Kritik

In den vergangenen Monaten hat sich der niederländische König Willem-Alexander (54) wiederholt über die Corona-Regeln hinweggesetzt. In der Folge sanken seine Beliebtheitswerte. Von 76 Prozent im April 2020 ging der Zustimmungswert des Monarchen auf 57 Prozent zurück, wie eine Umfrage im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Senders NOS ergab. Die Werte sinken seit Oktober 2020. Damals waren Willem-Alexander und seine Familie nach Griechenland in den Urlaub geflogen, während daheim ein Teil-Lockdown verhängt wurde. Die Royals entschuldigten sich daraufhin in einer Fernsehansprache, aber der Beliebtheitswert des Königs schrumpfte spontan auf 47 Prozent.

Derzeit steht der Monarch wegen erneuter Missachtung der Corona-Regeln in der Kritik. Nachdem er in der Vorwoche bei einem Treffen mit Fußballfans in Den Haag Hände geschüttelt hatte, erinnerten mehrere Minister daran, dass die Abstandsregeln für alle Bürgerinnen und Bürger gelten.

Kronprinzessin Amalia (17) richtete indes der niederländischen Bevölkerung aus, vorerst auf die Apanage verzichten zu wollen, die ihr ab dem 18. Geburtstag im Dezember zustehen wird. In dieser Zeit möchte sie auf das Einkommen (300.000 Euro) und die Unkostenvergütung (1,3 Millionen Euro), jeweils jährlich, verzichten. Die Geldleistung fände sie "unangebracht, solange ich wenig Gegenleistung bieten kann und andere Studierende es in dieser unsicheren Corona-Zeit so viel schwerer haben".