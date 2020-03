Coronavirus: Verurteilter Weinstein soll infiziert sein

US-Medien berichten davon, dass sich der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein, der wegen Sexualverbrechen im Gefängnis sitzt, mit dem Coronavirus infiziert haben soll. Eine offizielle Mitteilung gab es dazu zunächst nicht. Weinsteins Sprecher Juda Engelmayer konnte auf Anfrage am Sonntag diese Berichte nicht bestätigen. Sie seien von der Gefängnisbehörde bisher nicht über eine Infektion Weinsteins informiert worden, sagte Engelmayer. Möglicherweise seien Informationen von Gefängnis-Mitarbeitern durchgesickert, mutmaßte der Sprecher.

Die Zeitung "Niagara Gazette" hatte über die angebliche Infektion Weinsteins unter Berufung auf nicht namentliche genannte Quellen berichtet. Eine Anfrage bei der New Yorker Gefängnisbehörde blieb zunächst ohne Antwort.

Weinstein (68) war vorige Woche in ein Hochsicherheitsgefängnis im Norden des US-Bundesstaats New York verlegt worden. In der Wende Correctional Facility in der Nähe der Stadt Buffalo, befinden sich rund 950 Insassen. Der Ex-Produzent war am 11. März wegen Sexualverbrechen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden.