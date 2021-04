Corona-positiv: TV-Star Günther Jauch geht es "gut"

Das sagte der 64-Jährige in seiner Videobotschaft in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" am Samstag, die er mit Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk moderieren hätte sollen. Er werde 14 Tage Quarantäne einhalten. "Wenn das alles gut läuft, läuft die am nächsten Freitag ab", sagte Jauch, der eines der Werbegesichter der Impfkampagne der deutschen Bundesregierung ist: "Ich lasse mich auf jeden Fall impfen. Egal mit welchem Impfstoff."

