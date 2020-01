Buschbrände in Australien: Lewis Hamilton spendet 500.000 Dollar und startet Aufruf

"Es bricht mir das Herz, die Verwüstung zu sehen, die die australischen Buschfeuer Menschen und Tieren im Land zufügen", schrieb der englische Mercedes-Pilot am Donnerstag in sozialen Medien. Er veröffentlichte dazu ein Video, das die Notlage in Australien zeigte.

"Ich verspreche 500 000 US-Dollar, um die Tiere, freiwilligen Helfer und die ländliche Feuerwehr zu unterstützen." Zugleich rief Hamilton auch andere Menschen zur Hilfe auf, sollten sie dazu in der Lage sein. Die Buschfeuer auf dem Kontinent wüten bereits seit Oktober und haben verheerenden Schaden angerichtet.

Auch andere Prominente haben schon gespendet: so Elton John eine Million und die Band Metallica 750.000 Dollar.

