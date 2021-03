VW Trinity: Unterwegs in ein neues Elektro-Zeitalter

Volkswagen nennt das Projekt "Trinity": Ab 2026 schicken die Wolfsburger eine elektrisch angetriebene Limousine los, die neue Maßstäbe bei Reichweite, Ladegeschwindigkeit und Digitalisierung setzen wird. Angepeilt wird zudem hochautomatisiertes Fahren auf Level 4 (von 5). Der Projektname leitet sich vom lateinischen "Trinitas" ab und steht für "Dreieinigkeit". Die drei Themen sind: eine neue Elektronikplattform mit modernster Software, eine schlankere Angebotsstruktur sowie eine vollvernetzte, intelligente Produktion im Stammwerk Wolfsburg.

"Trinity ist unser Leuchtturmprojekt, unser Software-Dream-Car", sagte Volkswagen-CEO Ralf Brandstätter bei der Projektpräsentation.

So soll das Laden der Batterie so kurz dauern wie das Sprit-Tanken an der Zapfsäule.

Autonomes Fahren soll beim Start 2026 auf Level 2+ möglich sein, technisch bereit wird das Modell für Level 4 sein (der überwiegende Teil der Routen wird autonom gefahren, selbst komplexe Verkehrssituationen in Städten werden gemeistert). Die Daten zwischen den Autos werden kontinuierlich ausgetauscht, dank dieser Schwarmintelligenz wird – Stichwort Verkehrsstaus – Zeit gespart und Stress minimiert. Allerlei Zusatzdienste können nachträglich gekauft werden. (heb)