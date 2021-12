Der fünfte Streich elektrisiert völlig: Neuer Renault Megane steht am Start

Allein das Design dokumentiert, dass die Franzosen mit ihrem Erfolgsmodell Großes vorhaben. Die extrem schlanke Scheinwerferschlitze treiben den aktuellen Modetrend auf die Spitze; das LED-Tagfahrlicht ähnelt einer markanten, spitzen Nase; zwei dicke, kantige Pfeile begrenzen die Kühleröffnung. Und die Motorhaube fällt – ganz untypisch für ein auf einen niedrigen cW-Wert getrimmtes Elektroauto – durch Einwölbungen auf.

Den SUV-Charakter erzeugt der schwarze Rand an der Fahrzeug-Unterkante bzw. entlang der Radkästen. Topmodern folgt der e-Megane nun auch mit der Zweifarb-Lackierung dem Trend.

Zwei Akku-Varianten

Vier Ausstattungsvarianten bietet Renault für den Megane E-Tech Electric an. Und zwei Antriebs- und Batterie-Varianten.

Für den Einstieg in die Megane-Welt stellen die Franzosen die Ausstattung Equilibre voran. In dem Modell speist ein 40-Kilowattstunden-Akku einen 130-PS-Elektromotor. Dass der Speicher mit 85 Kilowatt Gleichstrom (DC) geladen werden kann, ist freilich nur Durchschnitt. Top hingegen ist die Wechselstrom-Ladeleistung (AC) von 22 Kilowatt. Die besser ausgestattete Variante namens Techno inkludiert ein 60-kWh-Batteriepaket, das einen 218 PS starken Elektro-Motor mit Strom versorgt. Der Akku kann mit 130 kW (DC) bzw. 22 kW (AC) geladen werden. Die maximale Reichweite gibt Renault mit 470 Kilometern (laut WLTP-Norm) an.

Preislich geht der e-Megane mit dem Basispaket und 40-kWh-Batterie ab 37.300 Euro ins Rennen, das besser ausgestattete Modell Techno mit dem 60-kWh-Akku kostet ab 44.900 Euro. Renault gewährt fünf Jahre Neuwagengarantie bzw. acht Jahre oder 160.000 Kilometer auf die Batterie. Bestellstart ist am 1. Februar 2022.