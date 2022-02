Alexa zieht bei Landrover ein

Und zwar nicht nur in Neufahrzeugen, sondern auch in 200.000 bereits ausgelieferten Autos. Dort wird die Software in den nächsten Wochen über die Luft eingespielt. Alexa erlaubt die Steuerung von Navigation, Musik und Telefonaten, das Verwalten von Terminkalendern, das Hören von Nachrichten und Wettervorhersagen sowie die Steuerung von smarten Haushaltsgeräten aus dem Auto – allein durch Fragen und ohne Nutzung eines Telefons.