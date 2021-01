Zwei Tote bei Lawinenabgängen in Tirol

Details zur Identität der Verunglückten bzw. zu den Hergängen der Lawinenunfällen waren vorerst nicht bekannt. Der Lawinenabgang in Kühtai ereignete sich gegen 13.00 Uhr unterhalb des Finstertaler Stausees zwischen Hohe Mut- und Drei-Seen-Bahn. In der Axamer Lizum ging die Lawine gegen 12.15 Uhr im Bereich der Marchreisenspitze in der Kalkkögelgruppe nieder.

