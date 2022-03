Zufallstreffer: Elf Kilo Cannabis konfisziert

Durch einen Zufallstreffer konnten Wiener Raubermittler mehr als elf Kilo Cannabisprodukte, Kokain und Bargeld beschlagnahmen. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst waren die Ermittler am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in eine Wohnhausanlage in Wien-Donaustadt gefahren, um eine Festnahmeanordnung zu vollziehen.

Dabei bemerkten sie zufällig, wie aus einer Wohnung intensiver Cannabisgeruch drang. Sie klopften an die Tür, ein Mann öffnete, ein zweiter befand sich ebenfalls in der Wohnung. Die Durchsuchung der Wohnung brachte 8,4 Kilo Cannabiskraut, drei Kilo Cannabisharz, 180 Gramm Kokain, 3300 Euro in bar sowie mehrere Mobiltelefone zutage. Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert von rund 120.000 Euro. Die Verdächtigen, beide 35 und algerische Staatsbürger, wurden festgenommen.