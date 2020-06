Weiter keine Spur von vermisstem Wanderer in Vorarlberg

Die intensive Suche lief wie an den Vortagen bereits seit Stunden, brachte aber vorerst kein Ergebnis, so die Polizei. Der Mann wird im Bereich der "Üblen Schlucht" in Rankweil (Bez. Feldkirch) vermutet.

Der 29-Jährige war am Freitag in den Mittagsstunden zu einer Tour aufgebrochen. Zuletzt gesehen wurde er am Freitagnachmittag. Samstagmittag wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet, an der zahlreiche Einsatzkräfte von Berg- und Wasserrettung sowie der Polizei beteiligt sind.

