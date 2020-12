Vorarlberger Seilbahnen mit ersten drei Tagen zufrieden

Die "Vorarlberger Wochen" würden sehr gut angenommen, die Gäste hielten sich an die Vorschriften, sagte Andreas Gapp, Obmann der Vorarlberger Seilbahnen, in einer Aussendung. Lediglich in Damüls (Bregenzerwald) sei es an einem Tag zu einer großen Menschenansammlung gekommen, die nach kurzer Zeit aufgelöst wurde. "Wir können resümieren, dass bis auf einen kurzen Zeitraum in Damüls über alle drei Tage die Konzepte hervorragend gegriffen haben. Alle Skigebiete haben ansonsten gemeldet: 'alles nach Plan'", so Gapp. In Damüls sei zur Herausforderung geworden, dass aufgrund der Schneelage noch nicht alle benachbarten Skigebiete geöffnet hatten. So hätten sich die Gästeströme in der Früh nach Damüls verlagert. "Wir haben hieraus gelernt und werden schnellstmöglich unsere Konzepte anpassen", versprach Gapp. Er bat die Wintersportler, am besten dem Betriebsstart auszuweichen und etwas später anzureisen.

Nach den ersten drei Tagen könne gesagt werden, dass der "Winterkodex Vorarlberg" - vom Land ausgearbeitete Sicherheitsregeln - sehr gut funktioniere. "Die Leute tragen die FFP2 Maske, halten Abstand und akzeptieren die Gastronomieregeln", unterstrich Gapp. Auch der Einsatz der neu geschaffenen Winterkodex-"Ranger" habe positive Effekte. Bei den Rangern handelt es sich um zusätzliche Mitarbeiter der Seilbahnbetriebe, die sich in den Anstehbereichen um die Einhaltung der Abstandsregeln kümmern.