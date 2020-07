Unwetteralarm im Osten: 4 Millionen Euro Schaden

Die Konsequenz des heutigen Nachmittags: Massive Schäden in der Landwirtschaft. „Auf einer Gesamtfläche von mehr als 14.000 Hektar ist nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung mit einem Gesamtschaden in der Landwirtschaft von 4 Millionen Euro zu rechnen. Die Schadenserhebung beginnt unverzüglich, um eine rasche Abwicklung der Schadensfälle zu gewährleisten“, informierte der Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Hagelversicherung, Kurt Weinberger, in einer ersten Zwischenbilanz.

Betroffene Bezirke:

In Niederösterreich: Zwettl, Gmünd, Krems-Land, Hollabrunn, Horn, Bruck an der Leitha

Im Burgenland: Neusiedl am See

In der Steiermark: Deutschlandsberg