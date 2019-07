Traktor stürzte 100 Meter über Böschung - Lenker unverletzt

Der Lenker konnte laut Polizei noch rechtzeitig vor dem Absturz vom Fahrzeug springen und blieb unverletzt. Teile des Traktors stürzten auf eine Gemeindestraße - auch dadurch wurde niemand verletzt.

Wie die Polizei berichtete, fuhr der 43-Jährige sein Fahrzeug samt einem mit Holz beladenen Anhänger auf einer Forststraße talwärts. Nach einer scharfen Linkskurve geriet das Gespann auf der Schotterstraße über den linken Fahrbahnrand. Der Lenker sprang ab, Traktor und Anhänger stürzten rund 100 Meter weit über die steile Böschung ab.

Der Traktor kam in einem Waldstück etwa 50 Meter oberhalb der Aschauer Gemeindestraße zum Stillstand. Ein Vorderreifen samt Achse löste sich, fiel im steilen Wald weiter talwärts und landete auf der Aschauer Gemeindestraße. Am Traktor und am Anhänger entstand Totalschaden.

