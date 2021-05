Pkw-Lenker raste mit 278 km/h über die A1

Den Fahrer des Wagens mit ungarischem Kennzeichen erwartet nun Polizeiangaben zufolge eine Anzeige bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft. Auch in Vorarlberg beschäftigte ein Raser am Dienstag die Polizei: Ein noch nicht identifizierter Autolenker war am Pfingstwochenende mit 119 Stundenkilometern durch das Ortsgebiet von Götzis (Bezirk Feldkirch) gerast. Er überschritt damit das Geschwindigkeitslimit um beinahe 60 km/h. Der Mann wurde geblitzt, eine Anhaltung sei aber nicht möglich gewesen, informierte die Polizei. Ermittlungen zur Identitätsfeststellung seien im Gang.