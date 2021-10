Nach Mord an Freundin: Verdächtiger tot gefunden

Jener Polizist, der vergangene Woche in Seibersdorf (Bezirk Baden) seine Freundin getötet haben soll, lebt nicht mehr. Die Leiche des Mannes wurde gestern Nachmittag in einem Waldstück nahe der Gemeinde Moosbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha) entdeckt. Es dürfte sich um einen Suizid handeln. Eine offizielle Bestätigung stand zu Redaktionsschluss noch aus – der Tote müsse erst identifiziert werden, hieß es aus der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Wie berichtet, soll der Drogenfahnder des Landeskriminalamtes Wien seine Lebensgefährtin erwürgt haben. Die Frau wurde in ihrem Wohnhaus in Deutsch-Brodersdorf tot aufgefunden, ihre Leiche wies Spuren brachialer Gewalteinwirkung sowie Würgemale auf.

Der 44-Jährige galt seitdem als dringend tatverdächtig und wurde zur Fahndung ausgeschrieben, weil er geflüchtet war. Sein Auto wurde wenige Stunden später im 13 Kilometer weit entfernten Gramatneusiedl gefunden.

Die groß angelegte Suchaktion nach dem Verdächtigen dauerte mehr als eine Woche an – und konnte gestern beendet werden.