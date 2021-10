Polizist nach Mord an Freundin gefunden - tot

Die intensive Suche nach einem 44-jährigen Polizeibeamten, der im Verdacht steht, seine ein Jahr jüngere Lebensgefährtin in Deutsch-Brodersdorf in der Marktgemeinde Seibersdorf (Bezirk Baden) getötet zu haben, dürfte zu Ende. Nach dem Mann war seit Tagen gesucht worden. Nun berichten Wiener Medien, dass die Leiche des Mannes in einem Wald gefunden wurde.

