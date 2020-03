Auch Heiligenblut unter Quarantäne

Der Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus in Österreich geht weiter: Nach den Orten Galtür, Ischgl, See und Kappl im Paznauntal sowie St. Anton am Arlberg ist am Samstag in der Früh auch Heiligenblut in Kärnten unter Quarantäne gestellt worden.

Die Bundesregierung versuchte indes, mit einem vier Mrd. Euro schweren Krisenfonds, die wirtschaftlichen Folgen abzufedern.

"Es ist über Nacht notwendig geworden, eine weitere Gemeinde unter Quarantäne zu stellen, nämlich die Gemeinde Heiligenblut in Kärnten", erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Vormittag bei einer Pressekonferenz in Wien. Der Ort dürfte auf die Maßnahme nicht vorbereitet gewesen sein: Bürgermeister Josef Schachner zeigte sich jedenfalls überrascht: Es habe "keine Kommunikation" gegeben, er habe selbst erst am Samstag von den Maßnahmen erfahren. "Ich hoffe nicht, dass das Willkür ist", meinte er gegenüber der APA. In der Gemeinde wurden zwei Personen positiv auf das Virus getestet, denen gehe es aber gut, so der Bürgermeister

Video: ORF-Reporter Marco Mursteiner berichtet über die Situation in der abgesperrten Gemeinde Heiligenblut

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) riefen alle, die sich seit 28. Februar in den betroffenen Regionen Paznauntal, St. Anton am Arlberg und Heiligenblut aufgehalten haben oder mit diesen Kontakt hatten, dringend dazu auf, sich in häusliche Selbstisolation zu begeben. Das betrifft konkret Aufenthalte in den Gemeinden Ischgl, Kappl, See, Galtür, Heiligenblut und St. Anton am Arlberg.

655 Infizierte in Österreich

Die Zahl der nachweislich mit dem neuen Coronavirus infizierten Personen ist in Österreich am Nachmittag weiter angestiegen. Stand 15.00 Uhr meldete das Gesundheitsministerium 655 Fälle, 7.467 Verdachtsfälle wurden getestet.

Wien. Die Verteilung nach Bundesländern: Die meisten Fälle hat Tirol (206), Oberösterreich (116), Wien (101), Niederösterreich (82), Steiermark (71), Salzburg (30), Burgenland (10), Vorarlberg (34) und Kärnten (fünf). Eine Person ist bisher verstorben, als genesen galten sechs.

Bundesheer-Soldaten im Einsatz

Das Bundesheer unterstützt den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus derzeit mit 66 Personen. Die Soldaten kommen zur Unterstützung ziviler Behörden in Wien, Tirol und Vorarlberg zum Einsatz. Das teilte das Verteidigungsministerium mit. "Das Bundesheer steht in ganz Österreich bereit, um Behörden und Institutionen bei ihren Tätigkeiten zu unterstützen", sagte Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

"Wir sind in der Lage, jederzeit und rasch zu helfen und unsere Expertise einzubringen", betonte sie am Samstag. Die eingesetzten Soldatinnen und Soldaten unterstützen beim Betreiben von "Krisen-Hotlines", bei der Durchführung von Gesundheitschecks sowie beim gesundheitsbehördlichen Abreisemanagement und bei Tätigkeiten im Koordinationsstab des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements.

Die Zahl der Infektionen stieg indes österreichweit in der Nacht auf Samstag weiter an. 602 Personen wurden in Österreich - Stand Samstag 8.00 Uhr - positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Insgesamt wurden 7.467 Personen auf eine Infektion untersucht. Die meisten Fälle gab es mit 206 in Tirol. In Niederösterreich wurden 82 Personen, in Wien 85, in der Steiermark 61, in Oberösterreich 101, in Salzburg 28, im Burgenland neun, in Vorarlberg 26 und Kärnten vier positiv getestet.

Nach mehreren öffentlichen Institutionen setzte am Samstag auch die Wiener Polizei Maßnahmen, um eine weitere Verbreitung des Virus zu reduzieren. Seit der Früh war der Parteienverkehr eingeschränkt. Diese Maßnahme gilt "bis auf Widerruf", teilte die Wiener Polizei mit. Ausgenommen davon sind notwendige polizeiliche Amtshandlungen und die Aufnahme von Strafanzeigen. Die österreichischen Botschaften und Konsulate stellten weltweit mit sofortiger Wirkung den Visabetrieb ein. "Dies ist eine weitere Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus durch Vermeidung nicht notwendiger Reisebewegungen", hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums.

Die Regierung wird zur Bewältigung der Coronakrise bis zu vier Milliarden zur Verfügung stellen. Mit dieser Maximalsumme wird ein Covid-19-Krisenbewältigungsfonds dotiert, geht aus einem Gesetzesentwurf hervor, der den Parlamentsklubs am Samstagvormittag übermittelt wurde. Verwendet werden können die Mittel sowohl zur Stabilisierung der Gesundheitsversorgung (z.B. durch Zukauf von Geräten) als auch zur Belebung des Arbeitsmarkts (etwa Beihilfen zur Kurzarbeit), zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung sowie zur Abfederung von Einnahmenausfällen (von Arbeitgebern wie Dienstnehmern) in Folge der Krise und zur Konjunkturbelebung mittels Konjunkturpaketen.

In Österreich setzte sich der Trend zu Hamsterkäufen weiter fort, auch Apotheken und Baumärkte wurden massiver aufgesucht. Der Handelskonzern Rewe (Billa, Merkur, Bipa, Adeg) beruhigte Samstagfrüh in einer Presseaussendung seine Kunden: "Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung, die Handelsfirmen (...) sind und bleiben regulär geöffnet, die Versorgung der österreichischen Bevölkerung ist gesichert."

Hotline für Fragen zu Heiligenblut

Die Landessanitätsdirektion Kärnten hat am Samstag eine Hotline für die Bevölkerung in Heiligenblut und Gäste, die innerhalb der letzten 14 Tage in der Gemeinde waren, eingerichtet. Aufgrund einer Verordnung der Bezirkshauptmannschaft steht der Ort seit in der Früh unter Quarantäne. Die Hotline steht von 15.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer 050 536 15091 und 15102 zur Verfügung.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) betonte in einer Aussendung, dass die aktuellen Maßnahmen gesetzt worden seien, um die Bevölkerung vor der Ausbreitung des Coronavirus zu beschützen. "In Verantwortung für sich selbst, für die Mitbürger und vor allem gegenüber besonders gefährdeten Menschen bitte ich alle - Einheimische wie Gäste - den Anordnungen der Behörde und ihrer Vertreter unbedingt Folge zu leisten. Mein dringender Appell: nehmen Sie das sich ausbreitende Coronavirus keinesfalls auf die leichte Schulter. Begegnen wir dieser schwierigen Prüfung mit der notwendigen Ernsthaftigkeit."

Bei der Verordnung handelt es sich auf "eine Verkehrsbeschränkung auf Zeit. Urlaubsgäste aus dem Ausland und aus anderen Österreichischen Bundesländern sollen so eine geordnete Heimreise antreten können und den Ort registriert verlassen, indem sie unterschreiben, dass sie sich in ihrem Heimatort bei der zuständigen Gesundheitsbehörde melden und eine 14-tägige Heimquarantäne antreten", hieß es.

Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) appellierte ebenfalls an die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren: "Vorsicht statt Panik. Bitte befolgen Sie die offiziellen Anweisungen, sowohl hinsichtlich der Hygienemaßnahmen als auch, was die Einschränkung Ihrer sozialen Kontakte betrifft. Das sind unsere effektivsten Instrumentarien, um der zügellosen Ausbreitung des Coronavirus die Stirn zu bieten."

Alte und neue Maßnahmen der Regierung

Heute legt die Regierung ein Paket vor, das den von der Corona-Krise stark betroffenen Wirtschaftszweigen "branchenübergreifend helfen" soll.

Zu Wochenbeginn wurde festgelegt, dass der Schulbetrieb in den Oberstufen ab Montag bis Ostern eingestellt wird. Dasselbe gilt nun auch in den Volksschulen und in den AHS-Unterstufen sowie NMS. Für diese Schüler bis 14 wird ein Betreuungsangebot eingerichtet – bei Bedarf und vorzugsweise für Kinder von Beschäftigten in kritischer Infrastruktur (Spitäler, Polizei ...).

Wer keine Betreuungsmöglichkeit hat, kann bis zu drei Wochen Sonderurlaub beantragen. Das liegt ebenso im Ermessen des Arbeitgebers wie die Entsendung in Heimarbeit. Außerdem: Veranstaltungsverbot indoor ab 100 Personen, outdoor ab 500. Reiseverbote (Italien, tw. Schweiz).

Zuletzt: Lokale sind bis 15 Uhr offen, nicht versorgungsrelevante Geschäfte bleiben eine Woche zu. Besuchsverbot in Spitälern, Quarantäne im Paznaun.

Alle bisher gesetzten Maßnahmen der Bundesregierung im Detail

