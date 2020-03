Union schnürt ein Maßnahmenpaket gegen die Rezessionsgefahr

Mit mehr als 4200 Infizierten und 120 Todesfällen ist Spanien inzwischen nach Italien das europäische Land mit den meisten Coronavirus-Fällen. Die Regierung in Madrid will daher ab Samstag alle Geschäfte bis auf Supermärkte und Apotheken für mindestens zwei Wochen schließen. In der Hauptstadt Madrid sollen zudem alle Bars und Restaurants geschlossen bleiben. Außerdem wird die Verschiebung der für den 5. April geplanten Regionalwahlen im Baskenland und in Galicien erwogen. Zumindest bei den spanischen Royals gibt es großes Aufatmen: Königin Letizia und ihr Ehemann, König Felipe VI., sind entgegen Befürchtungen nicht mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert.

Da in Belgien die Zahl der festgestellten Corona-Infektionen zuletzt sehr schnell angestiegen ist, hat die Regierung nun drastische Maßnahmen beschlossen. Seit gestern sind nicht nur die Schulen geschlossen, sondern auch alle Restaurants, Cafés und Museen. Sämtliche Freizeitaktivitäten, Kulturveranstaltungen und Konzerte müssen abgesagt werden – das gilt nicht nur für die öffentlichen, sondern auch für alle privaten Veranstaltungen.

Laut Premierministerin Sophie Wilmes bleiben Apotheken sowie Lebensmittel- und Tierfuttergeschäfte offen. „Hamsterkäufe sind daher weder notwendig noch solidarisch gegenüber den Mitbürgern.“ Busse und Bahnen fahren weiter, aber Willmes rief die Bürger dazu auf, öffentliche Verkehrsmittel nur dann zu nutzen, wenn es keine andere Möglichkeit gebe.

In der norditalienischen Region Lombardei, die am stärksten vom Coronavirus betroffen ist, könnten weitere drastische Maßnahmen zur Eindämmung beschlossen werden. Regionalpräsident Attilo Fontana prüft die Möglichkeit, Parks und Grünanlagen sowie Märkte zu schließen. Mit der Schließung der Parks wollen die Behörden vermeiden, dass die unter Quarantäne stehenden Italiener die Zeit im Freien verbringen und sich dort in Gruppen aufhalten, ohne die Sicherheitsdistanz von einem Meter zu respektieren.

Unterdessen wurde bekannt, dass sich die Zahl neuer Infektionsfälle in der so genannten „roten Zone“ in der lombardischen Provinz Lodi, in der am 21. Februar die Coronavirus-Epidemie ausgebrochen war, auf null reduziert hat. „Die strenge Quarantäne, die dort eingeführt wurde, ist ein Beispiel und ein Beweis, dass die Maßnahmen streng angewendet werden müssen“, betonte Fontana.

USA: Trump ruft den nationalen Notstand aus